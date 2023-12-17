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Сотрудник МИД Франции погиб при израильском ударе в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Сотрудник МИД Франции погиб в результате Израиля в субботу, 16 декабря, по дому в городе Рафах в секторе Газа.

«С большой скорбью министерство Европы и иностранных дел узнало о гибели одного из своих сотрудников, который скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки Рафаха, на юге сектора Газа», — говорится в сообщении на сайте французского МИД.

В документе уточняется, что дипломат укрывался в доме коллег из генконсульства Франции. Всего в результате удара по дому погибло около десяти человек.

«Франция осуждает этот взрыв жилого дома, повлекший за собой гибель многих других мирных жителей. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого взрыва», — добавили в заявлении.

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13 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что в результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли 18 608 человек, число раненых превысило 50 594 человека. По данным министерства, которые приводит издание, за 25 часов в больницы поступили 196 убитых и 499 раненых. Отмечается, что большое количество пострадавших всё еще находится под завалами разрушенных зданий.

За день до того Генассамблея Организации Объединенных Наций ( ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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