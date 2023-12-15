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Суд смягчил меру пресечения фигурантам дела о стрельбе в Брянске. Главное

Фигурантам дела о стрельбе в школе Брянска смягчили меру пресечения
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Фото: ТАСС/Надежда Михеева
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Брянский областной суд заменил меру пресечения основным фигурантам дела о стрельбе в гимназии Брянска. Речь идет об отце открывшей стрельбу школьницы, замдиректора учебного заведения, охраннице и директоре частного охранного предприятия. Тем самым суд удовлетворил их жалобу на ранее вынесенное постановление. Подробнее о заседании суда — в материале «Известий».

Кому изменили меру пресечения

Очередное заседание суда по уголовному делу состоялось в пятницу, 15 декабря. В его ходе были рассмотрены жалобы и представление на постановления об избрании мер пресечения, которые направили в Советский районный суд Брянска директор ЧОО «Агентство «Экскалибур» Сергей Поддубный, охранница Галина Черткова и заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова.

Поддубный и Черткова обжаловали аресты, Католикова — домашний арест. Обвиняемые обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения 12 декабря. Среди подавших жалобы в том числе был отец девочки Дмитрий Афанаскин. Прокуратура утверждала, что постановление о его аресте было вынесено с нарушениями уголовно-процессуального закона.

В результате директору ЧОПа изменили меру пресечения на освобождение под залог в 1,5 млн рублей вместо ареста на два месяца. Его подчиненная, работавшая в гимназии охранником, вместо заключения под стражу помещена под домашний арест до 16 февраля. Обоим — и Чертковой, и Поддубному — инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло гибель людей.

Заместителю директора гимназии Католиковой заменили домашний арест на запрет определенных действий. Женщина была задержана в субботу, 9 декабря. Ей вменяют халатность, которая повлекла по неосторожности гибель людей. Кроме того, Брянский областной суд освободил из СИЗО Дмитрия Афанаскина.

Отцу стрелявшей школьницы запретили общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу. Исключение составляют только близкие родственники, имена которых указаны в решении, следователи, сотрудники правоохранительных органов, защитники. Также ему запрещено отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и интернетом.

До этого Афанаскину предъявили обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Суд счел, что отец девочки оказывал на нее давление. Однако сам он вину не признал и от дачи показаний отказался.

Что произошло в гимназии Брянска

Трагедия произошла 7 декабря в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. Восьмиклассница пронесла оружие в школу и во время урока начала стрелять по одноклассникам из оружия отца. После этого 14-летняя школьница покончила с собой. Ее мотивы выясняются. Предварительно, причиной жестокой расправы стала травля в школе.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. В Минздраве спустя два дня после ЧП сообщали, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и прооперировали. Состояние еще трех пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести. Одна из школьниц скончалась от полученных ранений.

О 14-летней Алине известно, что она училась в одном классе со своей сестрой-близнецом. В тот день девочки вышли из дома вместе, но Алина пришла позднее. Она оделась во всё черное и, помимо отцовского охотничьего дробовика «Бекас-3», вооружилась двумя ножами. Один из них она спрятала в своем носке.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Затем возбудили еще несколько уголовных дел — о доведении до самоубийства, небрежном хранении огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей.

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