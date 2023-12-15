Директору охраняющего гимназию в Брянске ЧОП изменили меру пресечения

Генеральному директору частного охранного предприятия (ЧОП) ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу, изменили меру пресечения с ареста на освобождение под залог в 1,5 млн рублей. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Тем самым суд удовлетворил ранее поданную жалобу на постановление об избрании гендиректору ЧОП меры пресечения в виде ареста.

«Заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде залога в <...> 1,5 млн рублей», — сказал судья.

Мужчина был задержан в пятницу, 8 декабря. На следующий день Советский районный суд города вынес решение о его аресте на два месяца.

Ранее 15 декабря Брянский областной суд заменил меру пресечения заместителю директора гимназии с домашнего ареста на запрет определенных действий, а также отпустил на этих же условиях из СИЗО отца устроившей стрельбу школьницы Дмитрия Афанаскина.

Кроме того, женщине, работавшей в гимназии охранником, заменили меру пресечения на домашний арест до 16 февраля вместо заключения под стражу.

Трагедия произошла 7 декабря. 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. Состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей.

12 декабря обвиняемые по делу о стрельбе в гимназии обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения.