«Итоги года с Владимиром Путиным» длятся уже три часа. Мероприятие проходит в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе в Москве.

«Итоги года» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент РФ за это время уже ответил более чем на 30 вопросов.

Так, в ходе выступления Путин заявил о большом запасе прочности российской экономики. Отвечая на вопрос об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, российский лидер отметил, что самым главным показателем является ВВП: к концу года ожидается его рост в 3,5%. Также Путин обратил внимание на увеличение показателей роста промышленного производства (3,6%) и обрабатывающей промышленности (7,5%).

Кроме того, президент РФ в ходе «Итогов года» ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, а также затронул ряд других тем.

Всего российскому лидеру поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.