Путин заявил о большом запасе прочности российской экономики

Запас прочности российской экономики достаточный не просто для того, чтобы уверенно чувствовать себя, но и для того, чтобы идти вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Этот запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первое, самое главное, — это высокая консолидация российского общества. Второе — это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров и, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Третье — это, безусловно, возрастание возможностей нашей силовой составляющей — армии и органов безопасности», — указал глава государства.

Отвечая на вопрос об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, Путин отметил, что самым главным показателем является ВВП: к концу года ожидается 3,5%.

По его словам, РФ «отыграла» падение прошлого года, когда данный показатель составлял 2,1%. При этом президент отметил, что вырос уровень инфляции — к концу 2023 года ожидается от 7,5 до 8%. Однако Центробанк принимает меры, добавил он.

«Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание на рост промышленного производства (3,6%) и обрабатывающей промышленности (7,5%).

Среди других экономических показателей президент назвал рост инвестиций в основной капитал на 10%, повышение прибыли предприятий на 24%, рост реальных зарплат на 8% и доходов граждан. Уровень безработицы на сегодняшний день составляет 2,9% — такого уровня никогда не было в истории России, подчеркнул Путин. Также сократился госдолг $46 млрд до $32 млрд.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.