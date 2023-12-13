Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра Дональда Туска и его правительство. Трансляция велась 13 декабря на странице канцелярии главы государства в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Торжественно присягаю, что сохраняю верность положениям Конституции и другим законам Польской республики, а благополучие Отечества и благополучие граждан всегда будут для меня высшим наказом», — произнес Туск в ходе церемонии.

Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме (нижней палате парламента) и утвердили кандидатуру своего лидера Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября президент Польши Анджей Дуда вновь назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Глава государства поручил сформировать правительство ему.

27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге. Моравецкий получил две недели на подготовку обращения к сейму, в котором большинство уже принадлежало оппозиции.

При этом 1 декабря Туск заявил, что в скором времени станет новым премьер-министром Польши. Он пообещал, что «если позволит время», 11 декабря выберут нового премьера, а в противном случае это произойдет 12 декабря.

11 декабря депутаты польского сейма вынесли вотум недоверия правительству Моравецкого, а днем позже — вотум доверия правительству Туска.

Последнее поддержали все оппозиционные партии сейма — «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые», против высказались до недавнего правящая партия «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».