Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Депутаты польского сейма 11 декабря вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом 11 декабря сообщила газета Rzeczpospolita.

За вотум доверия выступил 190 законодатель, против — 266. Воздержавшихся не было.

После голосования спикер сейма Шимон Холовня объявил перерыв на час и созвал в своем кабинете совет старейшин. После перерыва сейм выдвинет своего кандидата на должность премьера.

Моравецкий остается техническим премьер-министром, пока в Польше не появится новое правительство.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру лидера польской оппозиции Дональда Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября президент Польши Анджей Дуда вновь назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавляет кабмин республики с 2017 года. Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство.

Шаг Дуды по предоставлению мандата на формирование правительства Моравецкому многие эксперты в беседе с «Известиями» 15 ноября сочли попыткой главы государства отсрочить неизбежный приход к власти Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.

27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге. Всего в новом составе 17 министров, восемь из которых — женщины. Моравецкий получил две недели на подготовку обращения к сейму, в котором большинство принадлежит оппозиции.

При этом 1 декабря Туск заявил, что в скором времени станет новым премьер-министром Польши. По его словам, 11 декабря, выберут нового премьера, «если позволит время», в противном случае это произойдет 12 декабря.