Туск заявил о скором получении должности премьер-министра Польши

Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил, что в скором времени станет новым премьер-министром Польши. Об этом он сообщил 1 декабря на встрече со спикером парламента Шимоном Холовней.

«11 декабря, как вы знаете, мы выслушаем премьера Матеуша Моравецкого. Если время позволит, то 11 декабря мы также выберем нового премьера. Если не позволит — 12 декабря. Программная речь состоится 12 декабря», — указал Туск на совместной пресс-конференции.

Холовня в ответ отметил, что хотел бы 11 декабря сформировать правительство, за которое проголосовали польские избиратели.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября президент Польши Анджей Дуда вновь назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавляет кабмин республики с 2017 года. Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство.

Шаг Дуды по предоставлению мандата на формирование правительства Моравецкому многие эксперты в беседе с «Известиями» 15 ноября сочли попыткой главы государства отсрочить неизбежный приход к власти Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.

27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге. Всего в новом составе 17 министров, восемь из которых — женщины. Моравецкий получил две недели на подготовку обращения к сейму, в котором большинство принадлежит оппозиции.