Реклама
Прямой эфир
Политика
Белоруссия указала в ООН на «моду» ненавидеть русских в Европе
Мир
Кабинет министров Украины назначил Виталия Половенко вторым замглавы МО
Авто
Минпромторг разработал новые требования к автомобилям
Общество
Минюст признал иностранными агентами проект «Ковчег» и «Телеканал Дождь»
Общество
Погоня продавца шаурмы с ножом за мужчиной попала на видео
Мир
Туск заявил о скором получении должности премьер-министра Польши
Мир
Глава МО Чехии заявила о невозможности посылать больше помощи Украине
Мир
Соцслужба заявила о потере Дудой лидерства в рейтинге доверия среди поляков
Мир
Bild уволила корреспондента за соавторство книги о России
Мир
Председатель ОБСЕ назвал исчерпанной дискуссию об исключении РФ
Мир
СМИ сообщили о прекращении голодовки украинскими дальнобойщиками
Армия
Путин постановил увеличить штатную численность ВC РФ
Мир
В Германии сообщили о первых случаях заболевания микоплазменной пневмонией
Мир
Вучич допустил визит Лукашенко в Сербию в 2024 году
Общество
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов

Туск заявил о скором получении должности премьер-министра Польши

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил, что в скором времени станет новым премьер-министром Польши. Об этом он сообщил 1 декабря на встрече со спикером парламента Шимоном Холовней.

«11 декабря, как вы знаете, мы выслушаем премьера Матеуша Моравецкого. Если время позволит, то 11 декабря мы также выберем нового премьера. Если не позволит — 12 декабря. Программная речь состоится 12 декабря», — указал Туск на совместной пресс-конференции.

Холовня в ответ отметил, что хотел бы 11 декабря сформировать правительство, за которое проголосовали польские избиратели.

Пан или пропал: в Польше к власти привели «правительство-зомби»
В оппозиции уверены, что срок полномочий нового кабинета министров не превысит и двух недель

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября президент Польши Анджей Дуда вновь назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавляет кабмин республики с 2017 года. Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство.

Шаг Дуды по предоставлению мандата на формирование правительства Моравецкому многие эксперты в беседе с «Известиями» 15 ноября сочли попыткой главы государства отсрочить неизбежный приход к власти Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.

27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге. Всего в новом составе 17 министров, восемь из которых — женщины. Моравецкий получил две недели на подготовку обращения к сейму, в котором большинство принадлежит оппозиции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023