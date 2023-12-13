Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска
Сейм (нижняя палата парламента) Польши 12 декабря выразил вотум доверия правительству Дональда Туска. Об этом сообщает газета Rp.
Из 460 депутатов 248 проголосовали за выражение вотума доверия, 201 — против. Никто не воздержался.
Отмечается, что правительство Туска поддержали все оппозиционные партии сейма — «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые», против же высказались до недавнего правящая партия «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».
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