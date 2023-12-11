Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому

Запад рассматривает ряд кандидатур на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 11 декабря рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«В СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада всё чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», — приводит его слова пресс-бюро СВР.

По его словам, в число кандидатов на замену входят главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович и мэр Киева Виталий Кличко.

«Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — сообщил Нарышкин.

19 ноября политолог Хакан Аксай заявил, что США и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ. Он считает, что без проведения президентских выборов на Украине западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного.

До этого, 11 ноября, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада намерены сместить Зеленского с его поста из-за провалов ВСУ. Эксперт предположил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МI6) уже готовят почву для замены Зеленского.

6 ноября Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

В Госдепе США решение Зеленского назвали соответствующим украинской конституции. В то же время политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» указал на неопределенность Соединенных Штатов по вопросу выборов на Украине.

Еще в начале октября Зеленский указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа он отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году все-таки пройдут выборы президента.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.