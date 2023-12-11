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Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому

Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Запад рассматривает ряд кандидатур на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 11 декабря рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«В СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада всё чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», — приводит его слова пресс-бюро СВР.

По его словам, в число кандидатов на замену входят главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович и мэр Киева Виталий Кличко.

«Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — сообщил Нарышкин.

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19 ноября политолог Хакан Аксай заявил, что США и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ. Он считает, что без проведения президентских выборов на Украине западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного.

До этого, 11 ноября, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада намерены сместить Зеленского с его поста из-за провалов ВСУ. Эксперт предположил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МI6) уже готовят почву для замены Зеленского.

6 ноября Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

В Госдепе США решение Зеленского назвали соответствующим украинской конституции. В то же время политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» указал на неопределенность Соединенных Штатов по вопросу выборов на Украине.

Еще в начале октября Зеленский указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа он отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году все-таки пройдут выборы президента.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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