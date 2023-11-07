Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российская орбитальная станция после запуска сможет работать до 50 лет
Общество
Росавиация допустила рост пассажиропотока в 2024 году до 104 млн человек
Общество
Олег Царёв дал первые комментарии после покушения
Политика
Политолог допустил государственный переворот на Украине
Недвижимость
Bloomberg сообщило о падении интереса россиян к недвижимости в Дубае
Общество
Выставку «Россия» на ВДНХ за первые три дня посетило почти 450 тыс. человек
Мир
В Южной Осетии исключили тенденцию к эскалации обстановки на границе с Грузией
Экономика
Повреждение кабеля «Ростелекома» в Финском заливе не повлияло на связь
Политика
Песков заявил о продолжении контактов России с Израилем и Палестиной
Мир
Премьер Румынии назвал угрозу ЕС в случае ослабления поддержки Киева
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября
Экономика
В МВФ смоделировали распад мировой экономики на два торговых блока
Политика
Путин проведет переговоры с Токаевым в ходе визита в Казахстан
Сюжет:

Политолог указал на неопределенность США по вопросу выборов на Украине

Мезюхо: США еще не определились с проведением выборов на Украине в 2024 году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США еще не определились, проводить ли выборы на Украине в 2024 году. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал «Известиям» 7 ноября заявление немецко-финского бизнесмена Кима Доткома о том, что американские власти осознают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся переизбраться на второй срок.

«Я думаю, что прежде всего США пока еще даже не определились, проводить выборы на Украине или нет. Перед администрацией президента США Джозефа Байдена сегодня стоят две ключевые проблемы. Проблема номер один — это поддержка Израиля, проблема номер два — это конфликт с палатой представителей конгресса в Соединенных Штатах Америки. Вот когда Джо Байден решит все вопросы, связанные с поддержкой Израиля, и хотя бы фрагментарно потушит конфликт с палатой представителей конгресса в США, тогда и будет решен вопрос проведения или непроведения на Украине выборов», — заявил Мезюхо.

По его словам, исходя из решений этих вопросов Соединенные Штаты и будут определяться с будущим Владимира Зеленского.

Мезюхо также отметил, что, если выборы на Украине всё же состоятся, западные кураторы буду делать ставку на действующего президента.

Ломают комика: Вашингтон меняет свою стратегию в отношении Зеленского
Белый дом будет вынужден объяснить электорату провал контрнаступления ВСУ

Накануне Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

При этом, как сообщил в тот день, 6 ноября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам весной 2024 года.

Между тем еще в начале октября президент Украины указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа Зеленский отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году всё-таки пройдут выборы президента.

На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем поведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023