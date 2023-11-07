Политолог указал на неопределенность США по вопросу выборов на Украине

США еще не определились, проводить ли выборы на Украине в 2024 году. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал «Известиям» 7 ноября заявление немецко-финского бизнесмена Кима Доткома о том, что американские власти осознают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся переизбраться на второй срок.

«Я думаю, что прежде всего США пока еще даже не определились, проводить выборы на Украине или нет. Перед администрацией президента США Джозефа Байдена сегодня стоят две ключевые проблемы. Проблема номер один — это поддержка Израиля, проблема номер два — это конфликт с палатой представителей конгресса в Соединенных Штатах Америки. Вот когда Джо Байден решит все вопросы, связанные с поддержкой Израиля, и хотя бы фрагментарно потушит конфликт с палатой представителей конгресса в США, тогда и будет решен вопрос проведения или непроведения на Украине выборов», — заявил Мезюхо.

По его словам, исходя из решений этих вопросов Соединенные Штаты и будут определяться с будущим Владимира Зеленского.

Мезюхо также отметил, что, если выборы на Украине всё же состоятся, западные кураторы буду делать ставку на действующего президента.

Накануне Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

При этом, как сообщил в тот день, 6 ноября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам весной 2024 года.

Между тем еще в начале октября президент Украины указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа Зеленский отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году всё-таки пройдут выборы президента.

На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем поведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.