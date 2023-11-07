Власти Соединенных Штатов Америки прекрасно осознают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, вследствие чего Вашингтон закрывает глаза на нарушение основ демократии со стороны руководства киевского режима. Такое сообщение 7 ноября оставил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Зеленский снова отменяет выборы. <…> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», — заявил он.

Накануне Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать дальше в единстве.

Однако в этот же день, 6 ноября, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года.

До этого, 30 октября, в результате опроса Киевского международного института социологии стало известно, что большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения. Против высказались более 80% респондентов. Участие в анкетировании приняли 1010 человек во всех регионах страны. Формальная погрешность составляет 2,4%.

В начале октября Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий. В конце августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году всё-таки пройдут выборы.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года.