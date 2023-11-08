Госдеп назвал отказ Зеленского от выборов соответствующим Конституции

Администрация США выступает с утверждением, что решения президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов соответствуют основному закону этой страны. Об этом 7 ноября заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера о несвоевременности выборов в стране в настоящее время.

«Мое понимание заключается в том, что это соответствует их конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет», — сказал он.

По его мнению, украинское государство «находится в нынешнем положении» из-за специальной военной операции России. Пател заявил, что нескольким десяткам миллионов граждан Украины пришлось покинуть родные края, в том числе выехать за пределы страны.

«Мы также ясно сигнализировали вместе с украинскими партнерами не только о своей приверженности борьбе Украины, но и о приверженности поддержке тщательного конституционного подхода, чтобы демократия оставалась прочной в военное время», — заключил он.

Накануне Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

При этом, как сообщил в тот день, 6 ноября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам весной 2024 года.

Между тем еще в начале октября президент Украины указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа Зеленский отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году всё-таки пройдут выборы президента.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» указал на неопределенность США по вопросу выборов на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление немецко-финского бизнесмена Кима Доткома о том, что американские власти осознают, что Зеленскому не удастся переизбраться на второй срок. Мезюхо также отметил, что, если выборы на Украине всё же состоятся, западные кураторы буду делать ставку на действующего президента.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года.

На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем поведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.