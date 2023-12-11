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В секторе Газа заявили об успешной атаке на дюжину солдат ЦАХАЛ

Al Jazeera: «Исламский джихад» атаковал дюжину солдат Израиля в районе Шеджаия
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Группировка «Бригады Аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», которое запрещено в РФ, атаковала дом в районе Шеджаия в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы снесли дом в районе Шеджаия, в котором находились более 13 солдат ЦАХАЛ, которые пытались найти туннель», — сказано в заявлении.

Отмечается, что строение взорвали, это привело к жертвам среди израильских военных. Кроме того, есть предположение, что нападение боевиков привело к гибели или ранениям более дюжины солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

9 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ уничтожила в ходе операции в секторе Газа командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, министр заявил об уничтожении туннелей и складов боеприпасов объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе.

В тот же день начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о признаках распада ХАМАС. Он уточнил, что с каждым днем израильские военные видят больше убитых и раненых боевиков палестинского движения.

8 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что бойцы ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военнослужащие элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

Ранее, 3 декабря, в Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру. Отмечается, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде».

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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