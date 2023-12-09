Начальник генштаба ЦАХАЛ увидел признаки распада структуры ХАМАС

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви увидел признаки распада радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Такое заявление 9 декабря он сделал во время общения с бойцами армейской бригады «Нахаль», передает The Times of Israel.

Кроме того, начальник Генштаба ЦАХАЛ вместе с бойцами «Нахаль» зажег третью ханукальную свечу.

«Я вижу достижения каждый день. С каждым днем мы видим всё больше и больше убитых боевиков, больше и больше раненых боевиков, а в последние дни мы видим сдающихся террористов — признак распада системы, признак того, что нам надо усилить нажим», — отметил Халеви.

Халеви призвал военных действовать усерднее в этом направлении, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.

Ранее, 3 декабря, Халеви заявил, что ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. По его словам, у ЦАХАЛ есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге сектора Газа так же эффективно, как и на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в тот же день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ранее, 23 ноября, ЦАХАЛ сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и ШАБАК.

20 ноября израильская армия уничтожила трех командующих ротами ХАМАС. Также израильские военнослужащие обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.