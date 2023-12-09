В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС

Бойцы палестинского движения ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга.

«За прошедшие 48 часов мы [ЦАХАЛ] задержали более 200 подозреваемых [вооруженных сторонников ХАМАС], десятки из которых были переданы в 504-е подразделение корпуса разведки [израильской армии]», — указал он.

Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военные элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

Ранее, 5 декабря, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Также в тот день в пресс-службе ЦАХАЛ отмечали, что войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге Газы, указав, что день стал самым напряженным днем боевых действий в анклаве с начала наземной операции.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.