В Минобороны Израиля сообщили об утрате контроля ХАМАС над сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери. Об этом 5 декабря заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля, действующих с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой», — сказал он на пресс-конференции.

Галант добавил, что результаты действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «очень значительны, впечатляющи и точны».

Ранее в этот день в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге Газы, отметив, что этот день стал самым напряженным днем боевых действий в анклаве с начала наземной операции.

После окончания перемирия с ХАМАС ЦАХАЛ 3 декабря снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

На следующий день ЦАХАЛ призвала жителей Хана-Юниса эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Официальный представитель военных Авихай Эдри напомнил, что армия возобновила активные действия против палестинского движения ХАМАС и других «террористических организаций в анклаве».

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.