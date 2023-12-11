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Опрос показал недовольство американцев политикой Байдена по сектору Газа

YouGov: большинство американцев не одобряют линию Байдена в конфликте в Газе
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Фото: REUTERS/Yossi Zeliger
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Большая часть жителей США не одобряет политику американского президента Джо Байдена в палестино-израильском конфликте. Это следует из опроса, опубликованного в воскресенье, 10 декабря, которое провели исследовательская компания YouGov и телеканал CBS News, его результаты опубликованы 10 декабря.

Администрация президента США, помогая оружием и применяя вето в Совбезе ООН, дает возможность Израилю продолжать масштабную военную операцию в секторе Газа, в то же время призывая к минимизации ущерба для мирных палестинцев.

Отмечается, что 61% американцев не разделяет политику лидера США в конфликте.

«Это не влияет на общий рейтинг одобрения господина Байдена, который в целом устойчив — на уровне 41%, отчасти из-за того, что американцы не считают войну одной из главных проблем Америки», — прокомментировал результаты опроса телеканал CBS News.

Кроме того, в опросе, в котором всего приняли участие 2144 американца, жители страны назвали самыми важными проблемами Соединенных Штатов инфляцию и нелегальную иммиграцию.

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9 декабря в Совфеде раскритиковали США за блокировку резолюции о прекращении огня в Газе. Тогда отмечалось, что результатом кровавой дипломатии США становятся тысячи смертей среди мирного населения в секторе Газа.

Накануне США наложили вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности ООН о необходимости прекращения огня в Газе.

Тогда же постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что американская позиция по палестино-израильскому конфликту — буквально пример двойных стандартов и цинизма.

9 декабря Байден исключил прекращение огня в секторе Газа. Также он заверил, что США продолжат прилагать усилия для освобождения заложников, захваченных радикальным движением ХАМАС.

До этого, 4 ноября, в центре Вашингтона собрались тысячи протестующих, поддерживающих Палестину. Цель акции — призыв к прекращению огня в конфликте между Израилем и сектором Газа и прекращение оказания помощи Тель-Авиву со стороны Запада. В этот день аналогичные протесты прошли и в других городах по всему миру.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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