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Китай в Совбезе ООН указал на двойные стандарты и цинизм США

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь: США демонстрируют двойные стандарты
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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Американская позиция по палестино-израильскому конфликту — буквально пример двойных стандартов и цинизма. Об этом 8 декабря заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман», — отметил он.

Постпред назвал крайним цинизмом и демонстрацией двойных стандартов продолжение боев и упоминание защиты женщин, детей и прав человека.

Цзюнь добавил, что Китай крайне разочарован, что Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции.

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Ранее в этот день Полянский сообщил, что США фактически запрещают Совету Безопасности (СБ) ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт, не давая ему принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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