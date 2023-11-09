Байден исключил прекращение огня в секторе Газа

Шансов на то, что в секторе Газа наступит прекращение огня, нет. Об этом 9 ноября заявил президент США Джо Байден.

«Никаких шансов, нет возможности прекращения огня», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заверил, что США продолжат прилагать усилия для освобождения заложников, захваченных радикальным движением ХАМАС.

Байден также заявил, что запрашивал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу на срок больше чем три дня.

До этого, 4 ноября, в центре Вашингтона собрались тысячи протестующих, поддерживающих Палестину. Цель акции — призыв к прекращению огня в конфликте между Израилем и сектором Газа и прекращение оказания помощи Тель-Авиву со стороны Запада. В этот день аналогичные протесты прошли и в других городах по всему миру.

30 октября Всемирная организация здравоохранения рассказала о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.