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В Вашингтоне десятки тысяч человек вышли на пропалестинский марш

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Фото: REUTERS/Allison Bailey
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Тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона в субботу, 4 ноября, на пропалестинскую акцию. Ожидается, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа, пишет The Guardian.

«Согласно разрешению, выданному Службой национальных парков, ожидалось, что до 30 тыс. человек примут участие в национальном марше «Вашингтон: свободная Палестина», — передает издание.

Участники марша собрались на площади Свободы в 14:00 (21:00 мск), и после этого организаторы планировали идти мимо Белого дома. Отмечается, что это мероприятие, как и аналогичные акции в других городах по всему миру, прошедшие в субботу, призывают к прекращению огня в конфликте между Израилем и сектором Газа и прекращению оказания помощи Тель-Авиву со стороны Запада.

«Настало время встать на сторону осажденного народа Палестины! Газу бомбят каждый час. Израиль лишает его жителей еды, воды и электричества. Вероятно, погибнут еще десятки тысяч человек. Мы должны ДЕЙСТВОВАТЬ!» — говорится на сайте организаторов протеста.

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Ранее, 3 ноября, в Стамбуле начался массовый двухдневный марш в поддержку Палестины и против военных баз США. Согласно сообщению, акция турецкого гуманитарного фонда «Права и свободы человека» (IHH) под названием «Конвой свободы для Палестины» продлится до воскресенья и завершится у авиабазы Инджирлик в провинции Адана на юге страны.

В последние недели акции в поддержку сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Ранее, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. В связи с этим слушания были приостановлены несколько раз.

До этого, 21 октября, митинги возобновились в США, а также состоялись в Великобритании, Германии и Швеции, также массовая демонстрация была проведена и во Франции. Ранее, 19 октября, в ходе акции протеста перед генконсульством Израиля в Стамбуле митингующие пытались сломать забор вокруг здания диппредставительства. В тот же день на митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне вышло 10 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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