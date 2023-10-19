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Массовый митинг в поддержку Палестины проходит в Париже

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Пропалестинская демонстрация в четверг, 19 октября, проходит на площади Республики в Париже. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

«Полиция действует очень конкретно и по плану. Она разделила всю площадь на несколько частей и контролирует каждую толпу по отдельности. Сегодня я уже видела водометы, пока что их не использовали, но еще не вечер. Ждем продолжения событий», — передает она.

По данным телеканала TF1, административный суд Парижа в этот день приостановил действие запрета префектуры на массовый митинг в поддержку Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил запрет на пропалестинские демонстрации знаком солидарности с жертвами среди израильтян, а также «риском проникновения «ультрарадикальных элементов».

«Я вижу людей, которые хотят мирно провести демонстрацию, но есть радикалы, которые собираются жечь флаги Израиля», — цитирует канал Макрона.

Митинг в поддержку палестинцев проходил в Париже и 14 октября. На демонстрации были задержания, полиция применяла слезоточивый газ.

Многие европейские страны запрещают проведение митингов в поддержку Палестины. Несмотря на это, люди выходят на улицы. Власти считают, что проведение митингов может поставить под угрозу общественный порядок и безопасность.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

В целом с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4,2 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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