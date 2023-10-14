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Полиция применила слезоточивый газ на митинге сторонников Палестины в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На митинге в поддержку Палестины, который проходит 14 октября в Париже, начались задержания, полиция применяет слезоточивый газ. На месте находится европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Несколько десятков человек собрались на площади Республики, они скандируют лозунги в поддержку Палестины. Многие держат в руках плакаты о секторе Газа, а также палестинские флаги.

Наиболее неспокойных участников демонстрации, в том числе и женщин, задерживает полиция. Также была попытка задержать одного из журналистов, освещавших мероприятие.

Кроме того, французским полицейским пришлось забраться на крышу, чтобы снять оттуда гигантский флаг Палестины, который участники акций в ее поддержку повесили на дом.

По состоянию на 17:55 мск полиция начала также применять слезоточивый газ против манифестантов. Корреспондент «Известий» также заснял эти кадры.

Многие европейские страны запрещают проведение митингов в поддержку Палестины. Несмотря на это, люди выходят на улицы. Власти считают, что проведение митингов может поставить под угрозу общественный порядок и безопасность.

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Ранее, 10 октября, митинг в поддержку Палестины прошел в столице Иордании Аммане рядом со старейшей в городе мечетью аль-Хусейни. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин был на месте событий. Он сообщал, что акция была посвящена решению властей предоставить территорию Иордании США, которые хотят помогать Израилю. В мероприятии приняли участие сотни протестующих, безопасность митинга обеспечивали десятки полицейских.

Демонстрации проходят на фоне серьезного обострения палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

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