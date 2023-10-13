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В Будапеште запретили акцию в поддержку сектора Газа

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Фото: AP Photo/Laszlo Balogh
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Полиция венгерского Будапешта запретила субботний митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

О намерении провести в субботу, 14 октября, митинг в поддержку сектора Газа в V районе города ранее заявило некое частное лицо. Главное полицейское управление Будапешта запретило данную акцию, сославшись на статью закона 2018 года о праве граждан на собрания.

В правоохранительном органе считают, что проведение митинга может поставить под угрозу общественный порядок и безопасность. Участие жителей города в запрещенном собрании повлечет за собой санкции, подчеркнули в полиции.

Трушнин из Аммана

Ранее, 10 октября, митинг в поддержку Палестины прошел в столице Иордании Аммане рядом со старейшей в городе мечетью аль-Хусейни. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал кадры с места событий. Он сообщил, что акция была посвящена решению властей предоставить территорию Иордании США, которые хотят помогать Израилю. В мероприятие приняли участие сотни протестующих, безопасность митинга обеспечивали десятки полицейских.

За день до этого, 9 октября, полиция Берлина отменила демонстрацию в поддержку Палестины, которая должна была состояться в среду, 11 октября, около Бранденбургских ворот. Предполагалось, что участие в «митинге солидарности» с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле примут 100 человек.

8 октября демонстрация в поддержку Палестины прошла на улицах нидерландского Роттердама. По данным местного СМИ, участие в ней приняли десятки жителей города, а в организации митинга участие приняла пропалестинская организация Samidoun. При этом к движению присоединились местные жители, которые проявляют симпатию к Палестине в конфликте с Израилем. Аналогичная демонстрация состоялась также в Гааге, на ней собралось несколько десятков митингующих, которые скандировали лозунги с требованием освободить Палестину от «израильского террора».

Днем ранее, 7 октября, митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС прошли в центре Вены, во время них десятки молодых людей вышли с палестинскими флагами на улицы города и стали праздновать нападение группировки ХАМАС на Израиль.

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Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, объявив о старте операции «Железные мечи». В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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