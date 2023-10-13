В Будапеште запретили акцию в поддержку сектора Газа

Полиция венгерского Будапешта запретила субботний митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

О намерении провести в субботу, 14 октября, митинг в поддержку сектора Газа в V районе города ранее заявило некое частное лицо. Главное полицейское управление Будапешта запретило данную акцию, сославшись на статью закона 2018 года о праве граждан на собрания.

В правоохранительном органе считают, что проведение митинга может поставить под угрозу общественный порядок и безопасность. Участие жителей города в запрещенном собрании повлечет за собой санкции, подчеркнули в полиции.

Ранее, 10 октября, митинг в поддержку Палестины прошел в столице Иордании Аммане рядом со старейшей в городе мечетью аль-Хусейни. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал кадры с места событий. Он сообщил, что акция была посвящена решению властей предоставить территорию Иордании США, которые хотят помогать Израилю. В мероприятие приняли участие сотни протестующих, безопасность митинга обеспечивали десятки полицейских.

За день до этого, 9 октября, полиция Берлина отменила демонстрацию в поддержку Палестины, которая должна была состояться в среду, 11 октября, около Бранденбургских ворот. Предполагалось, что участие в «митинге солидарности» с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле примут 100 человек.

8 октября демонстрация в поддержку Палестины прошла на улицах нидерландского Роттердама. По данным местного СМИ, участие в ней приняли десятки жителей города, а в организации митинга участие приняла пропалестинская организация Samidoun. При этом к движению присоединились местные жители, которые проявляют симпатию к Палестине в конфликте с Израилем. Аналогичная демонстрация состоялась также в Гааге, на ней собралось несколько десятков митингующих, которые скандировали лозунги с требованием освободить Палестину от «израильского террора».

Днем ранее, 7 октября, митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС прошли в центре Вены, во время них десятки молодых людей вышли с палестинскими флагами на улицы города и стали праздновать нападение группировки ХАМАС на Израиль.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, объявив о старте операции «Железные мечи». В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.