В столице Иордании Аммане начался митинг в поддержку Палестины, рассказал 10 октября с места событий корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«В 19:00 по местному времени началась акция протеста, которая посвящена решению властей предоставить территорию Иордании США, которые хотят помогать Израилю», — сказал он.

На кадрах видно, что на мероприятие собрались сотни протестующих, среди них много женщин. Безопасность митинга обеспечивают десятки полицейских.

Трушнин добавил, что митинг проходит рядом со старейшей в Аммане мечетью аль-Хусейни.

Иордания является одним из основных союзников США вне НАТО.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Вашингтона об отправке авианосца в Средиземное море, ближе к зоне палестино-израильского конфликта, говорит о рисках вовлеченности третьих стран.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высоком риске вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле. По его словам, необходимо как можно скорее начать переговоры сторон конфликта.

8 октября шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. В отряд сопровождения авианосца входят несколько кораблей. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что отправка американского авианосца в акваторию Восточного Средиземноморья будет иметь последствия для администрации американского лидера Джо Байдена.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства, убив сотни мирных граждан.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС. В этот же день посольство Израиля в США сообщило, что 1008 израильтян погибли и по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.