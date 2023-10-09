На улицах нидерландского Роттердама прошла демонстрация в поддержку Палестины

Десятки жителей Роттердама (Нидерланды) вышли на демонстрацию в поддержку Палестины, сообщает 8 октября издание Telegraaf.

По данным СМИ, в организации митинга участие приняла пропалестинская организация Samidoun. Тем не менее, отмечают журналисты, к движению присоединились местные жители радикально левых взглядов, которые проявляют симпатию к Палестине в конфликте с Израилем.

Аналогичная демонстрация состоялась также в Гааге, на ней собралось несколько десятков митингующих, которые скандировали лозунги с требованием освободить Палестину от «израильского террора».

За день до этого митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС прошли в центре Вены, во время которых десятки молодых людей вышли с палестинскими флагами на улицы города и стали праздновать нападение группировки ХАМАС на Израиль. После митинга они пели и танцевали в центре Вены. Это вызвало негодование у заместителя мэра столицы Кристофа Видеркера.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Согласно последним данным, число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек. Количество погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.