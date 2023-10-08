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В Вене прошел митинг в поддержку палестинской группировки ХАМАС

OE24: в центре Вены прошли митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС
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Фото: Twitter
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Митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС прошли в центре Вены вечером в субботу, 7 октября. Об этом сообщил австрийский телеканал OE24.

«В то время как Австрия и другие страны открыто осудили нападения и пообещали поддержку Израилю, в центре Вены прошли митинги в поддержку ХАМАС», — передает издание.

По информации телеканала, десятки молодых людей вышли с палестинскими флагами на улицы города и стали праздновать нападение группировки ХАМАС на Израиль. После митинга они пели и танцевали в центре Вены. Это вызвало негодование у заместителя мэра столицы Кристофа Видеркера.

«Пугает и неприемлемо то, что в Вене аплодируют атакам ХАМАС на Израиль. Наша поддержка — народу Израиля в это трудное время!» — написал Видеркер в соцсети X (бывш. Twitter).

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. Йоав Галант в связи с обстрелами распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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