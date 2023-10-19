Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля

В ходе акции протеста перед генконсульством Израиля в Стамбуле митингующие попытались проломить забор, ограждающий здание. Об этом «Известиям» сообщил с места событий журналист Мирбек Бекболсун Ахмад в четверг, 19 октября.

«Прямо за моей спиной вы можете наблюдать, как протестующие пытаются проломить забор генконсульства Израиля. Полиция этим очень сильно недовольна и просит протестующих приостановить свои действия», — рассказал журналист.

На видео можно заметить, как люди с транспарантами и флагами в руках выкрикивают лозунги в поддержку Палестины.

Ранее, 18 октября, Ахмад также показывал кадры с этого митинга. Тогда сообщалось, что среди демонстрантов, пришедших поддержать Палестину, много медицинских работников.

Митинги в поддержку Палестины проходили и в других странах. Так, в Германии демонстранты собрались у здания министерства иностранных дел страны. Обстановка была напряженной, не обошлось без жестоких задержаний.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.