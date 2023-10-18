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В Стамбуле тысячи протестующих собрались возле генконсульства Израиля

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа людей, которая требует прекращения огня по сектору Газа. Об этом в среду, 18 октября, сообщил «Известиям» с места событий журналист Мирбек Бекболсун Ахмад.

По его словам, в митингах принимает участие большое количество медработников — в руках у демонстрантов транспаранты и флаги.

«Возле генконсульства Израиля в Стамбуле собрались тысячи протестующих. Врачи, медсестры и другие медработники Турции проводят масштабные митинги в поддержку Палестины», ― сообщил журналист.

Без предупреждения: в секторе Газа ракета попала в больницу
В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из них — женщины и дети

Массовые протесты в поддержку Палестины начались и у здания МИД Германии. Как рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин, люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. Затем начались жесткие задержания.

Ранее в этот день стало известно, что Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с пропалестинскими демонстрациями.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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