Реклама
Прямой эфир
Мир
Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Происшествия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Мир
ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Мир
На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Общество
Суд отправил под арест фигуранток дела о торговле детьми в Москве
Мир
В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом
Мир
Байден пообещал обратиться к конгрессу США за пакетом помощи Израилю
Мир
Украина признала молдавский язык румынским
Сюжет:

Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии

0
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У здания МИД Германии начались массовые протесты в поддержку Палестины. Об этом в среду, 18 октября, сообщает с места событий корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

«Палестинские протесты приближаются вплотную к государственным органам власти в Германии», — сообщил журналист.

На представленных кадрах видно, как люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. Затем начались жесткие задержания, сообщил Чащухин.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Также в этот день произошло две попытки нападения на синагогу в столице Германии. Сначала двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной смесью, затем еще один мужчина бросился в сторону здания.

Накануне в Берлине прошло несколько пропалестинских демонстраций. Жители города собрались на площади перед Бранденбургскими воротами, зажгли свечи и разложили флаг Палестины.

Также в ночь на 18 октября протесты прошли в ряде других стран, в том числе Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023