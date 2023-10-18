Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии

У здания МИД Германии начались массовые протесты в поддержку Палестины. Об этом в среду, 18 октября, сообщает с места событий корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

«Палестинские протесты приближаются вплотную к государственным органам власти в Германии», — сообщил журналист.

На представленных кадрах видно, как люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. Затем начались жесткие задержания, сообщил Чащухин.

Также в этот день произошло две попытки нападения на синагогу в столице Германии. Сначала двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной смесью, затем еще один мужчина бросился в сторону здания.

Накануне в Берлине прошло несколько пропалестинских демонстраций. Жители города собрались на площади перед Бранденбургскими воротами, зажгли свечи и разложили флаг Палестины.

Также в ночь на 18 октября протесты прошли в ряде других стран, в том числе Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.