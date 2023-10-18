Байден заявил о данных Пентагона об ответственности ХАМАС за удар по госпиталю

Президент США Джо Байден заявил, что его слова о возможной ответственности движения ХАМАС за трагедию в госпитале Аль-Ахли опираются на данные Пентагона. Об этом 18 октября сообщило агентство Associated Press.

«Данные, которые мне предоставило министерство обороны», — ответил американский президент на вопрос журналистов пула об основаниях его более раннего утверждения, что удар по больнице в секторе Газа был нанесен «другой командой».

Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.

По заявлению Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты Палестинского исламского джихада. Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

Позже, 18 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам ЦАХАЛ. Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофал заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.