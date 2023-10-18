СМИ сообщили об эвакуации Израилем своих посольств из Египта и Марокко

Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с демонстрациями, вызванными событиями в секторе Газа, утверждает в среду, 18 октября, газета Yedioth Ahronoth.

«Министерство иностранных дел эвакуировало персонал посольств Израиля в Рабате (Марокко) и Каире (Египет) из-за демонстраций, вызванных ситуацией в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В посольствах Израиля в других странах объявлен режим повышенной готовности. Кроме того, еврейское государства стремится эвакуировать своих дипломатов из стран, нахождение в которых может быть опасно для израильтян.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным погиб 471 человек.

На следующий день, 18 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному объявлению гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке, а также осудил удар по больнице.

Также 18 октября журналист Абдалла Нагвай сообщил, что в Иордании на площади рядом с посольством Израиля собрались тысячи местных жителей, которые требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, на фоне инцидента с обстрелом больницы они также протестовали против бомбардировок сектора Газа.

Акции протеста прошли и в других городах. Так, в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Митинги также были в Ливане, Тунисе, Сирии и Иране.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, за 12 дней эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Палестины погибли 3 478 человек, из них — более 1,3 тыс. детей. Ранения получили еще 13 тыс. палестинцев. Потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.