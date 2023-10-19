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Активисты рассказали о присутствии на протестах в Вашингтоне 10 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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В рамках антивоенного протеста в поддержку Палестины на улицы Вашингтона вышли 10 тыс. человек. Об этом сообщили в организации Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир») в соцсети X в четверг, 19 октября.

«Сегодня 500 евреев были арестованы, а 10 тыс. вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», — написано в сообщении.

Также представители организации рассказали, что антивоенная акция проводилась в том числе и с целью привлечь внимание народа к факту соучастия США в притеснении палестинцев со стороны Израиля.

«Но наша работа еще не закончена», — резюмировали они.

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Ранее, 18 октября, сообщалось, что полиция задержала минимум 50 активистов, принимавших участие в штурме одного из зданий Капитолия. Минимум троим из них предъявлены обвинения в нападении на представителя полиции.

О том, что протестующие, призывающие к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, ворвались в одно из зданий Капитолия, стало известно ранее в этот день. Все они были в черных футболках, на которых написано: «Евреи говорят о прекращении огня сейчас». Полиция Капитолия США (USCP) предупредила протестующих прекратить акцию, а «когда они не подчинились, начали их арестовывать».

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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