Полиция оттеснила пропалестинских активистов из Капитолия

Минимум 50 пропалестинских активистов, ворвавшихся в одно из зданий комплекса Капитолия, были арестованы американской полицией. Об этом 18 октября сообщила газета Daily Express US.

«По меньшей мере 50 человек были арестованы после того, как еврейские протестующие вошли в Капитолий, чтобы осудить эскалацию израильско-палестинского конфликта», — передает издание.

По информации газеты, правоохранительные органы подтвердили, что минимум троим из них предъявлены обвинения в нападении на полицейского во время демонстрации. Часть протестующих посадили в полицейский автобус.

Отмечается, что в настоящий момент в здании не осталось демонстрантов. Кроме того, возле здания, где также проходил митинг, сейчас относительно спокойно: активистов отогнали с проезжей части на тротуары.

О том, что протестующие, призывающие к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, ворвались в одно из зданий Капитолия, стало известно ранее в этот день. Все они были в черных футболках, на которых написано: «Евреи говорят о прекращении огня сейчас». Полиция Капитолия США (USCP) предупредила протестующих прекратить акцию, а «когда они не подчинились, начали их арестовывать».

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.