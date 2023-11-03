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В Турции начался марш к авиабазе США «Инджирлик»
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В Турции начался марш к авиабазе США «Инджирлик»

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Фото: AP Photo/Francisco Seco
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В Стамбуле начался массовый двухдневный марш в поддержку Палестины и против военных баз США. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Согласно сообщению, акция турецкого гуманитарного фонда «Права и свободы человека» (İHH) под названием «Конвой свободы для Палестины» продлится до воскресенья и завершится у авиабазы «Инджирлик» в провинции Адана на юге страны.

Финальной точкой марша данная база была выбрана из-за ее использования американскими военно-воздушными силами (ВВС), уточнили организаторы.

Старту акции предшествовал митинг у Олимпийского стадиона имени Ататюрка в Стамбуле с осуждением агрессии Израиля против сектора Газа, в котором приняли участие представители неправительственных организаций и обычные граждане страны.

Глава организовавшего акцию фонда Бюлент Йылдырым заявил, что она направлена против военных баз США по всему миру и проводится «во имя братства людей». По его словам, назначение данных баз состоит в «демонстрации имперской мощи Америки».

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Также в своем обращении Йылдырым заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «фактически взял на себя роль второго Гитлера», распространяет ненависть и убивает людей.

Уточняется, что акцию поддержали активисты из Великобритании, Норвегии, Финляндии и Канады, в число которых вошла бывший американский дипломат Энн Райт. В ходе митинга она от имени Соединенных Штатов попросила прощения за поддержку Израиля, назвав агрессию против населения сектора Газа ужасающей.

После митинга в направлении авиабазы отправилась колонна в составе 250 автомобилей с флагами Турции и Палестины. По пути своего следования она будет проводить мероприятия в других городах, рассказали организаторы.

В последние недели акции в поддержку сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Ранее, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. В связи с этим слушания были приостановлены несколько раз.

До этого, 19 октября, в ходе акции протеста перед генконсульством Израиля в Стамбуле митингующие пытались сломать забор вокруг здания диппредставительства. В тот же день на митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне вышло 10 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс, со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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