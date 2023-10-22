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В США возобновились митинги в поддержку Палестины

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Фото: REUTERS/Bonnie Cash
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В США продолжаются митинги в поддержку Палестины. Тысячи демонстрантов собрались в городах страны в субботу, 21 октября, чтобы высказать свое несогласие с действиями Израиля в секторе Газа.

«После серии выступлений демонстранты начали медленный марш по Хилл-стрит, скандируя и неся плакаты, выступающие против оккупации Газы и осуждающие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как военного преступника», — говорится о протестах в Лос-Анджелесе в газете Los Angeles Times.

Издание привело историю 91-летней демонстрантки по имени Хильда Тарази, которая вышла на митинг при помощи ходунков. Женщина пошутила, что она «старше Израиля».

«Это не конфликт, это не война, это геноцид», — гласила надпись на ее самодельном плакате.

Акции протестов также прошли и в Нью-Йорке, куда митингующие пришли с палестинскими флагами и плакатами.

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Ранее, 18 октября, пропалестинские демонстранты в США ворвались в одно из зданий Капитолия. Они требовали остановить боевые действия и скандировали лозунги. Прибывшие на место полицейские попытались разогнать митингующих. В результате троих людей задержали за нападение на представителя полиции.

Ранее в этот день массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД в Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. Затем начались жесткие задержания, сообщил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Также в ночь на 18 октября протесты прошли в ряде других стран, в том числе в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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