В Совфеде раскритиковали США за блокировку резолюции о прекращении огня в Газе

Вето, наложенное США на резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников, является фактическим запретом Совету Безопасности принимать какие-либо решения в части мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Такое мнение высказала в субботу, 9 декабря, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она указала на то, что результатом кровавой дипломатии США становятся тысячи смертей среди мирного населения в секторе Газа.

«Накладывая вето на резолюцию ООН о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех заложников, США стали прямыми соисполнителями убийств тысяч мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта», — считает Ковитиди.

Соединенные Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, накануне, 8 декабря.

Тогда же постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что американская позиция по палестино-израильскому конфликту — буквально пример двойных стандартов и цинизма.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.