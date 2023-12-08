Израиль подвергся обстрелу со стороны Сирии и Ливана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько запусков снарядов со стороны Сирии и Ливана. Об этом 7 декабря сообщила армейская пресс-служба.

«После сообщения о сиренах, прозвучавших в поселке Буката на севере Израиля, были зафиксированы два запуска [снарядов] со стороны Сирии. Снаряды упали на открытой местности», — отметили в сообщении.

Кроме того, были зафиксированы обстрелы со стороны Ливана.

«В дополнение был зафиксирован ряд запусков со стороны Ливана в направлении районов Штулы, Малькии и Зарита на севере Израиля. <…> недавно еще одна сирена прозвучала в районе Зарита на севере Израиля в результате запуска из Ливана», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ЦАХАЛ наносит ответные удары по источникам стрельбы.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки Голанских высот. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенном примерно в 40 км от Дамаска.

2 декабря сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

Ранее, 28 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта.

26 ноября сообщалось, что аэропорт столицы Сирии Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). До этого, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».