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Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот

Sham FM: ВВС Израиля ответили на сирийские обстрелы Голанских высот
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Фото: ТАСС/ATEF SAFADI
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки Голанских высот. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

Как отметила радиостанция в Telegram-канале, раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенном примерно в 40 км от Дамаска.

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2 декабря сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

Ранее, 28 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта.

26 ноября сообщалось, что аэропорт столицы Сирии Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). До этого, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

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