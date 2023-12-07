Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки Голанских высот. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.
Как отметила радиостанция в Telegram-канале, раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенном примерно в 40 км от Дамаска.
2 декабря сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.
Ранее, 28 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта.
26 ноября сообщалось, что аэропорт столицы Сирии Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). До этого, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.
МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».