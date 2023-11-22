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МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
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МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израиль не должен избежать наказания за совершаемые им действия. Об этом 22 ноября сообщил МИД Сирии, также прокомментировав удары ВС Израиля по окрестностям Дамаска.

«Сирия вновь предостерегает (Израиль. — Ред.) от совершения таких преступлений, угрожающих безопасности и стабильности региона. Нельзя позволить (Израилю. — Ред.) избежать наказания (за свои действия. — Ред.)», — отмечается в сообщении, которое приводит агентство SANA.

Отмечается, что, по мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Дамаск намерен защищать суверенитет сирийского государства любыми способами в рамках международного права, подчеркнули в МИД Сирии.

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Ранее, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции Дамаск.

В тот же день сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

До этого, 17 ноября, в ЦПВС сообщили об ударе двух тактических истребителей F-16 ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Дежурные силы сирийской ПВО сбили тогда пять авиабомб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара не было.

11 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрел со стороны Сирии. После этого израильская сторона нанесла ответный удар по сирийской территории.

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