Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Сирии и нанесла ответный удар

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрел со стороны Сирии и нанесла ответный удар по сирийской территории. Об этом 11 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад после сирен, прозвучавших на Голанских высотах на севере Израиля, было зафиксировано два запуска со стороны Сирии по израильской территории, они (снаряды. — Ред.) упали на открытой местности», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильская армия нанесла ответный удар по источнику атаки на сирийской территории.

Накануне ЦАХАЛ нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата в направлении города Эйлат в Израиле. В пресс-службе также отметили, что израильская армия возлагает на сирийский режим полную ответственность «за всю террористическую деятельность, исходящую с его территории».

Также замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ВС Сирии в провинции Хомс.

29 октября израильские военные зафиксировали обстрел территории страны со стороны Сирии и открыли ответный огонь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.