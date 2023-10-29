Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мир
Азаров сравнил власть на Украине с режимом Гитлера
Общество
Правительство Дагестана перешло на крулосуточный режим
Мир
Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в конгрессе США на следующей неделе
Армия
Участникам СВО хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны
Общество
Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Происшествия
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км
Мир
ЦАХАЛ сообщила о поражении объектов «Хезболлы» в Ливане
Общество
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии и открытии ответного огня
Мир
Подтвержденное число заложников в секторе Газа увеличилось до 239
Общество
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в шести регионах России
Сюжет:

Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии и открытии ответного огня

0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные зафиксировали обстрел территории страны со стороны Сирии и открыли ответный огонь. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии в направлении израильской территории. Ракеты упали на открытой местности», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также отмечается, что израильские военные ведут ответный огонь «в направлении источников запусков».

Всему свое бремя: грозит ли Израилю война на два фронта
И станет ли наземная операция красной линией для боевиков «Хезболлы»

До этого, 25 октября, МИД Сирии после израильских обстрелов своей территории заявило, что Израиль и Запад несут ответственность за дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, в министерстве отметили, что Израиль нацелен на ликвидацию всех международных усилий по деоккупации Палестины, а также стремится расширить масштабы войны, направленной против мирных жителей.

Ранее в этот день минобороны Сирии сообщило, что восемь военнослужащих сирийской армии погибли при израильских авиаударах по военным позициям на юге страны.

Перед этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии в ответ на предыдущие обстрелы Израиля.

До этого, 22 октября, министерство транспорта Сирии сообщило об авиаударах по аэропортам. По данным ведомства, в результате ударов погиб гражданский сотрудник аэропорта в Дамаске, еще один рабочий получил ранение.

Атаку подтвердили и в министерстве обороны Сирии. По его информации, удар был нанесен со стороны Израиля около 5:25 мск.

14 октября сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов аэропорт был выведен из строя.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023