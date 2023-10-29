Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии и открытии ответного огня

Израильские военные зафиксировали обстрел территории страны со стороны Сирии и открыли ответный огонь. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии в направлении израильской территории. Ракеты упали на открытой местности», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также отмечается, что израильские военные ведут ответный огонь «в направлении источников запусков».

До этого, 25 октября, МИД Сирии после израильских обстрелов своей территории заявило, что Израиль и Запад несут ответственность за дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, в министерстве отметили, что Израиль нацелен на ликвидацию всех международных усилий по деоккупации Палестины, а также стремится расширить масштабы войны, направленной против мирных жителей.

Ранее в этот день минобороны Сирии сообщило, что восемь военнослужащих сирийской армии погибли при израильских авиаударах по военным позициям на юге страны.

Перед этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии в ответ на предыдущие обстрелы Израиля.

До этого, 22 октября, министерство транспорта Сирии сообщило об авиаударах по аэропортам. По данным ведомства, в результате ударов погиб гражданский сотрудник аэропорта в Дамаске, еще один рабочий получил ранение.

Атаку подтвердили и в министерстве обороны Сирии. По его информации, удар был нанесен со стороны Израиля около 5:25 мск.

14 октября сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов аэропорт был выведен из строя.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.