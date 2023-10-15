В Сирии заявили об остановке работы аэропорта после атаки ВВС Израиля

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по сирийскому международному аэропорту Алеппо. Как сообщает агентство SANA 15 октября, воздушная гавань выведена из строя.

«...Примерно в 23:35 (14 октября. — Ред.) ВВС Израиля совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ранее, 12 октября, SANA сообщило о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских военно-воздушных сил. По данным военного источника агентства на тот момент, атака со стороны Израиля произошла примерно в 13:50 с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.

Позже в минтрансе Сирии сообщили о переносе всех регулярных рейсов из аэропортов Дамаска и Алеппо и начале совместно с государственной корпорацией гражданской авиации и рядом компаний оценки повреждений взлетно-посадочных полос, а также устранения последствий атаки.

В МИД РФ заявили, что удары со стороны Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права. Целями нападений стали важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, что подвергло угрозе жизни невинных людей и безопасность международного авиасообщения, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи». В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

К 11 октября войска нанесли удары более чем по 70 целям в районе Дарадж-Туффа и более чем по 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа. Также израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1417 жителей, 6286 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.