Израиль нанес удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа

Армия Израиля нанесла удары более чем по 70 целям в районе Дарадж-Туффа в секторе Газа. Об этом заявила пресс-служба обороны Израиля.

«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ХАМАС использует Дарадж-Туффа как центр принятия террористических решений.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.