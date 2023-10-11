Израиль нанес удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане

Израиль нанес удары по более чем 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что район Аль-Фуркан используется боевиками ХАМАС в качестве «террористического центра», откуда идет «большое количество терактов на Израиль».

Ранее в этот день армия Израиля нанесла удары более чем по 70 целям в районе Дарадж-Туффа в секторе Газа. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, ХАМАС использует Дарадж-Туффа как центр принятия террористических решений.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло 900 палестинцев, около 4,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.