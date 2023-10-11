Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек
Число погибших в результате обстрела Газы выросло до 900 человек. Об этом 10 октября сообщило министерство здравоохранения в секторе Газа на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По словам министерства, в числе погибших 260 детей и 230 женщин, всего же пострадавших около 4,5 тыс. Также погибли шесть медработников и восемь сотрудников СМИ. Более 140 тыс. жителей Газы, как утверждается, были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля.
В сообщении говорится, что сектора здравоохранения истощены, наблюдается дефицит медикаментов и расходных материалов, нехватка запасов донорской крови, медучреждения остро нуждаются в электрогенераторах и топливе.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.
Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.