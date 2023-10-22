Минобороны Сирии сообщило о выведенных из строя аэропортах Алеппо и Дамаска

После ударов Израиля рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо переведены в Латакию. Об этом 22 октября сообщило министерство транспорта Сирии в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате ударов погиб гражданский сотрудник аэропорта в Дамаске, еще один рабочий получил ранение. У обеих воздушных гаваней повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя.

«Мы призываем путешественников согласовывать свои туристические дела с авиакомпаниями. Мы последовательно опубликуем касающуюся рейсов информацию, включая изменения дат и направлений», — заявили в ведомстве.

Атаку подтвердили также в министерстве обороны Сирии. По его информации, удар был нанесен со стороны Израиля около 5:25 мск.

До этого, 14 октября, сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля также совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт тогда также был выведен из строя.

Кроме того, о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских ВВС сообщалось 12 октября. По данным военного источника агентства, атака со стороны Израиля произошла примерно в 13:50 с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.

В МИД РФ тогда заявили, что удары со стороны Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».