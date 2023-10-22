Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет рейса Владивосток – Москва совершил экстренную посадку в Красноярске
Мир
Число заложников ХАМАС выросло до 212 человек
Мир
КНР призвала ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку
Происшествия
Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве
Мир
Израильские силовики задержали 27 активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан
Происшествия
В Омской области возбудили дело после избиения воспитанницы в детском доме
Наука и техника
Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink
Мир
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС
Спорт
Теннисистка Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF
Мир
Турция направит гумпомощь с лекарствами в сектор Газа
Армия
ВСУ потеряли до 140 человек личного состава на южнодонецком направлении
Мир
В Израиле заявили о проверке всей гуманитарной помощи для Газы на наличие оружия
Мир
Экс-советник Пентагона предупредил о риске Армагеддона из-за решений США по Израилю
Мир
В МИД РФ заявили об увеличении числа выданных европейцам туристических виз на 57%
Сюжет:

Минобороны Сирии сообщило о выведенных из строя аэропортах Алеппо и Дамаска

Минобороны Сирии: аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После ударов Израиля рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо переведены в Латакию. Об этом 22 октября сообщило министерство транспорта Сирии в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате ударов погиб гражданский сотрудник аэропорта в Дамаске, еще один рабочий получил ранение. У обеих воздушных гаваней повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя.

«Мы призываем путешественников согласовывать свои туристические дела с авиакомпаниями. Мы последовательно опубликуем касающуюся рейсов информацию, включая изменения дат и направлений», — заявили в ведомстве.

Атаку подтвердили также в министерстве обороны Сирии. По его информации, удар был нанесен со стороны Израиля около 5:25 мск.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

До этого, 14 октября, сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля также совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт тогда также был выведен из строя.

Кроме того, о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских ВВС сообщалось 12 октября. По данным военного источника агентства, атака со стороны Израиля произошла примерно в 13:50 с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.

В МИД РФ тогда заявили, что удары со стороны Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023