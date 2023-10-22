СМИ сообщили об ударах Израиля по аэропортам Алеппо и Дамаска

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, в результате чего они были выведены из строя. Об этом 22 октября сообщает агентство SANA со ссылкой на армию Сирии.

«Сегодня утром, в 5:25 по местному времени (совпадает с мск), израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя», — говорится в заявлении сирийских военных.

Отмечается, что один работник аэропорта погиб, еще один был ранен.

Ранее, 14 октября, сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт тогда также был выведен из строя.

Кроме того, о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских ВВС сообщалось 12 октября. По данным военного источника агентства, атака со стороны Израиля произошла примерно в 13:50 с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.

В МИД РФ заявили, что удары со стороны Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.