Армия Израиля сообщила об ударе по Сирии в ответ на запущенный беспилотник

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в направлении города Эйлат, расположенного на Красном море на самом юге еврейского государства. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба израильской армии.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера (в четверг, [9 ноября]) осуществила запуск беспилотника в направлении Эйлата, поразившего школу в городе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе также отметили, что ЦАХАЛ возлагает на сирийский режим полную ответственность «за каждую террористическую деятельность, исходящую с его территории». Кроме того, руководство армии намерено жестко реагировать на каждую агрессию против Израиля.

Накануне, 9 ноября, представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) взяло на себя ответственность за новый обстрел баллистическими ракетами нескольких целей на юге Израиля, включая военные объекты в городе Эйлат.

Позднее, 5 ноября, сообщалось, что Израиль провел первое в истории «сражение в космосе», устранив выпущенную йеменскими повстанцами вражескую ракету за пределами атмосферы Земли. Также было отмечено, что этот случай стал первым применением противовоздушной системы Arrow по ее прямому назначению, то есть для уничтожения цели на высокой скорости и большой высоте.

Ранее, 29 октября, израильские военные зафиксировали обстрел территории страны со стороны Сирии и открыли ответный огонь.

До этого, 25 октября, МИД Сирии после израильских обстрелов своей территории заявило, что Израиль и Запад несут ответственность за дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, в министерстве отметили, что Израиль нацелен на ликвидацию всех международных усилий по деоккупации Палестины, а также стремится расширить масштабы войны, направленной против мирных жителей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.