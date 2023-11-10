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Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по позициям ВС САР

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Фото: commons.wikimedia.org
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Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ВС Сирии в провинции Хомс. Об этом 10 ноября сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«10 ноября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиационный удар по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Хомс», — отметил Кулить на брифинге.

По последним данным, пострадавших нет.

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Также 10 ноября сообщалось, что в Израиль со стороны Ливана проникли три летательных аппарата. Один из них армия Израиля перехватила, два других упали на севере страны.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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